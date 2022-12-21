В Турции заявили, что Украина обрекла себя на поражение, выбрав Запад

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Решение украинских властей пойти на поводу у западных стран и выступить против России обернется катастрофой для жителей Украины, считает обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас.

В своей статье он указал, что Запад планировал превратить Турцию в аванпост НАТО против России, но этого не удалось сделать, поскольку лидеры двух стран сумели наладить отношения, построенные на взаимном уважении. В противном случае Анкара повторила бы судьбу Киева, уверен журналист.

"Насколько это важно для Турции, мы можем видеть, глядя на исчезающую Украину вслед за западным клоуном. Или мы можем увидеть это, взглянув на Европу, которая в настоящее время переживает крупный энергетический кризис и где этой зимой от холода рискуют умереть тысячи людей", – говорится в статье.

Барлас уверен, что некоторые "безобидные политические предпочтения" могут иметь жизненно важные последствия. В качестве примера он привел то, что Запад "завалил" Киев деньгами и оружиями, однако сейчас в украинской столице постоянные проблемы с электричеством, водой и отоплением.

"Ситуация на Украине, которая пустилась в фатальную авантюру вслед за фальшивыми героями, полагаясь на США и ЕС, поистине поучительна", – заключил обозреватель.

Ранее американский журналист Хэл Брэндс заявил, что затягивание конфликта на Украине на зимний период может привести к поражению Киева и его западных союзников. По его словам, бойцы ВСУ устали от тяжелых сражений, а для президента Украины Владимира Зеленского тактика выжидания скрывает опасность.



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