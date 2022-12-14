Президент Польши Дуда поможет Зеленскому скрыться в случае поражения Украины – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский заключил неформальную договоренность с польским лидером Анджеем Дудой о том, что Варшава предоставит ему возможность скрыться в случае поражения Киева в обмен на земли Западной Украины. Об этом пишет польские издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Авторы NDP отмечают, что Польша рассчитывает получить украинские территории в качестве компенсации за оказанную материальную и военную помощь. По их мнению, на наличие такой договоренности указывает подписание ряда официальных документов и проработка некоторых правовых вопросов Варшавой и Киевом.

В качестве примера подобных документов в материале приводится подписанный Зеленским закон "Об особом правовом статусе польских граждан", в соответствии с которым они получили право занимать государственные посты и становиться арендаторами крупных предприятий, а также заключенное соглашение о добрососедстве между Польшей и Украиной, стирающее границу между двумя государствами.

"Из всего этого следует, что Зеленский уже с начала специальной военной операции России продал Украину Дуде за возможность внезапно исчезнуть и за гарантии личной безопасности для него и его семьи в случае военного поражения", – отмечается в статье.

Ранее портал Modern Diplomacy сообщил, что Польша готовится к захвату своих "исторических земель" на Западной Украине. В публикации отмечалось, что варшавские власти приняли такое решение задолго до российской специальной военной операции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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