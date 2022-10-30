Польша готовится к захвату Западной Украины и проведению референдума – Modern Diplomacy

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Польша готовится к захвату своих "исторических земель" на Западной Украине, пишет портал Modern Diplomacy. В публикации отмечается, что варшавские власти приняли такое решение задолго до российской специальной военной операции.

"С начала военной операции к [президенту Украины] Владимиру Зеленскому часто приезжал президент [Польши Анджей] Дуда. Дальнейший сценарий более-менее ясен. Россия возвращает себе свои исторические земли <...>. И тогда польское правительство примет решение о введении <...> польской армии на территорию Западной Украины", – говорится в статье.

Авторы материала уверены, что после этого польская правящая партия "Право и справедливость" может провести референдум о присоединении западных областей "оставшейся" Украины к Польше. К этому моменту, считают журналисты, ВСУ уже будут полностью разбиты, а киевское руководство сбежит на Запад.

В статье также отмечается, что уже сейчас у поляков есть особые права на территории Украины. В частности, согласно решениям Зеленского, граждане Польши могут занимать должности в украинском правительстве, а также получать социальные гарантии, которые распространяются на коренное население.

В конце июня директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент".



Польша переходит к захвату земель на западе Украины – Патрушев

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