Польский генерал посоветовал Украине напасть на РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украине следует напасть на Россию для защиты. Об этом в интервью Radio Zet заявил генерал запаса армии Польши Мирослав Ружаньский.

По его словам, лучшая форма защиты – это нападение.

"Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая", – пояснил Ружаньский.

Генерал рекомендовал нанести удар по транспортной инфраструктуре, чтобы российская армия не смогла ею воспользоваться. Он также посоветовал использовать ракетные комплексы HIMARS.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о подрыве склада боеприпасов в Белгородском районе после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Он добавил, что жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. При этом жителей района эвакуируют на безопасное расстояние.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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