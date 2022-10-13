13 октября, 21:33Политика
Польский генерал посоветовал Украине напасть на РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Украине следует напасть на Россию для защиты. Об этом в интервью Radio Zet заявил генерал запаса армии Польши Мирослав Ружаньский.
По его словам, лучшая форма защиты – это нападение.
"Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая", – пояснил Ружаньский.
Генерал рекомендовал нанести удар по транспортной инфраструктуре, чтобы российская армия не смогла ею воспользоваться. Он также посоветовал использовать ракетные комплексы HIMARS.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о подрыве склада боеприпасов в Белгородском районе после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Он добавил, что жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. При этом жителей района эвакуируют на безопасное расстояние.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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