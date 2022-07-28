Рада приняла законопроект об особых гарантиях для граждан Польши

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Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому граждане Польши получают те же права, что и украинцы. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За – 283", – написал он.

Законопроектом закрепляется право поляков легально находиться на территории Украины без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться весь срок правами и свободами гражданина.

В частности, они смогут работать без специального разрешения, становиться налоговыми резидентами, учиться, лечиться и получать социальные выплаты.

Законопроект об особом статусе поляков на Украине внес в Верховную раду Владимир Зеленский.

Президент Украины ранее заявил, что между странами не должно быть границ или барьеров, поскольку украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Зеленский внес законопроект в годовщину Волынской резни.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент".

Другой план предусматривает формирование в центральных областях Украины буферной зоны, которая исключит прямое столкновение Польши с Россией. По словам Нарышкина, польские власти приступили к проработке этих планов, придя к выводу о неизбежной победе России, ДНР и ЛНР в противостоянии с киевским режимом.

