Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков

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Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Президент Украины ранее заявил, что между странами не должно быть границ или барьеров, поскольку украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Зеленский внес законопроект в годовщину Волынской резни.

Дуда подчеркнул, что в этом можно видеть обратную ситуацию, нежели тогда, "когда от поляков старались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизней".

"Украина сегодня таким жестом президента делает символичное приглашение – вы здесь имеете особенные права. Пусть это тоже будет для нас знаком в тех делах, о которых трудно говорить", –цитирует президента Польши РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что республика займется восстановлением Харьковской области Украины. В Лугано прошла международная конференция по восстановлению Украины. В ходе мероприятия Владимир Зеленский предложил начать восстановительные работы до завершения боевых действий.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент". Согласно одному из прорабатываемых планов, на "Восточных кресах" будет создано марионеточное государство, безопасность которого будет обеспечивать польская армия.

Другой план предусматривает формирование в центральных областях Украины буферной зоны, которая исключит прямое столкновение Польши с Россией. По словам Нарышкина, польские власти приступили к проработке этих планов, придя к выводу о неизбежной победе России, ДНР и ЛНР в противостоянии с киевским режимом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

