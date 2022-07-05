В Польше заявили о планах заняться восстановлением Харьковской области

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что республика займется восстановлением Харьковской области Украины.

"Там уже начаты первые проекты, в которых мы будем сотрудничать в контексте тяжелой и высокотехнологической промышленности", – сказал он в эфире Польского радио.

В начале этой недели в Лугано прошла международная конференция по восстановлению Украины. В ходе мероприятия президент этой страны Владимир Зеленский предложил начать восстановительные работы до завершения боевых действий.

На конференции также выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, который заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, а в качестве главного источника финансирования Киев намерен использовать конфискованные российские активы.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент". Согласно одному из прорабатываемых планов, на "Восточных кресах" будет создано марионеточное государство, безопасность которого будет обеспечивать польская армия.

Другой план предусматривает формирование в центральных областях Украины буферной зоны, которая исключит прямое столкновение Польши с Россией. По словам Нарышкина, польские власти приступили к проработке этих планов, придя к выводу о неизбежной победе России, ДНР и ЛНР в противостоянии с киевским режимом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

