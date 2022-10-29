Некоторые лидеры ЕС допускают поражение Украины – премьер Польши

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Главы некоторых стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине завершится поражением Киева, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравацкий. При этом он не стал называть имена этих европейских политиков, отметив, что тенденция и так заметна.

"У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все оставалось по-старому, допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Киева. <...> сейчас важнее было бы, чтобы все более единодушно поддержали Украину", – приводит слова политика издание Rzeczpospolita.

Моравецкий также раскритиковал Германию за недостаточно активную помощь Украине. По его словам, ФРГ является самой богатой страной ЕС и одним из крупнейших экспортеров оружия, поэтому могла бы сделать гораздо больше для защиты "ценностей Европы".

Ранее депутат немецкого бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт заявила, что те, кто по-прежнему настаивают на поставках оружия Украине, безумны, так как подобная тактика ставит под угрозу выживание остальных. По мнению политика, правительству следует остановить эскалацию и направить силы на поддержание переговоров между Россией и Украиной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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