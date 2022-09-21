В Германии назвали поддерживающих вооружение Киева безумными

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Те, кто по-прежнему настаивают на поставках оружия Украине, безумны, так как подобная тактика ставит под угрозу выживание остальных. С таким заявлением выступила депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт.

По мнению политика, правительству следует остановить эскалацию и направить силы на поддержание переговоров между Россией и Украиной.

"Те, кто все еще цепляются за поставки оружия и верят, что смогут вытеснить Россию из Крыма, безумны и ставят наше выживание под угрозу", – написала она на своей странице в Twitter.

В то же время сопредседатели партии Янине Висслер и Мартин Ширдеван раскритиковали объявление частичной мобилизации в РФ и организацию референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Это следует из релиза "Левых", на который ссылается РИА Новости.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил о необходимости поставок на Украину тяжелых вооружений. При этом Хойсген подчеркнул, что Германия не должна осуществлять поставки в одиночку, ей следует объединить усилия со странами, у которых есть танки Leopard.

