Столтенберг заявил о снижении запасов вооружения в НАТО из-за поставок Киеву

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что запасы вооружения в странах Североатлантического Альянса снизились из-за поставок Украине.

В эфире телеканала CNN он заявил, в настоящее время государства, входящие в военный блок, должны сосредоточиться на том, чтобы восстановить запасы оружия и снаряжения. Для этого, считает Столтенберг, НАТО должна работать с оборонной промышленностью. Он также отметил, что украинским войскам придется трудно предстоящей зимой, поэтому альянс должен предоставить Киеву зимнее снаряжение, форму, генераторы и палатки.

Ранее американский публицист Андреас Клут заявил, что у западных стран есть негласное правило относительно поставок Украине. В своей статье для Bloomberg он указал, что, например, у ФРГ есть нужное для поставок Киеву количество танков, однако страна не торопится ими делиться. Одной из причин таких действий Берлина, считает журналист, является то, что Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность.

До этого американский профессор международных отношений Чарльз Купчан заявил, что страны Запада во главе с США допустили стратегическую ошибку, проигнорировав предостережения Москвы о нерасширении НАТО на восток. Он напомнил о Мюнхенской речи Владимира Путина, который еще в 2007 году назвал принятие новых членов в Североатлантический альянс серьезной провокацией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

