В Финляндии заявили, что Запад использует для поставок оружия Киеву 5 статью устава НАТО

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Западные страны действуют так, как будто Украина уже является членом НАТО, заявил финский политолог Йохан Бекман.

Так он прокомментировал высказывание украинского премьера Ольги Стефанишиной, которая заявила, что Киев может получить возможность вступить в Альянс до окончания российской специальной военной операции.

"Надо понимать, что поставка оружия странами НАТО на Украину – это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них. <...> НАТО уже фактически участвует в этом конфликте", – сказал политолог в беседе с изданием "Украина.ру".

Бекман добавил, что высказывание Стефанишиной является частью гибридной операции НАТО. По его мнению, сама Украина в настоящее время является оружием Североатлантического Альянса против России.

Ранее Бекман заявил, что главной проблемой НАТО стало крушение планов Запада, из-за чего Америка и ее союзники сократили объем поставок оружия на Украину. По его словам, отсутствие результата со стороны Киева оценивается западными странами как провал проекта. Политолог добавил, что сам Запад является военным преступником, когда поставленным оружием ВСУ наносят удары по мирным районам Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

