В Финляндии заявили о сокращении поставок вооружения Западом Украине

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Главной проблемой Североатлантического альянса стало крушение планов Запада, из-за чего Америка и ее союзники сократили объем поставок оружия на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финского политолога Йохана Бекмана.

"Главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает", – сказал политолог.

По его словам, отсутствие результата со стороны Украины оценивается Западом как провал проекта. Поэтому, отметил Бекман, Запад не видит смысла в поддержке страны.

Политолог добавил, что сам Запад является военным преступником, когда поставленным оружием ВСУ наносят удары по мирным районам Донбасса.

До это президент США Джо Байден поручил выделить Украине пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Об этом стало известно из заявления Белого дома. Уточнялось, что пакет военной помощи поможет Украине приобрести системы ПВО и артиллерии, боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары. Предполагалось, что военная помощь поможет Украине удерживать оборону страны долгое время.

Позже в американских СМИ появилась информация, что Пентагон увеличивает поставки оружия Украине по морю. В материале уточнили, что переплавлять оружие по морю начали еще весной. Конкретных путей в ведомстве не указали.