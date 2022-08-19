Байден распорядился выделить Украине пакет военной помощи на 775 миллионов долларов

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Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

"[Байден] предоставил госсекретарю США полномочия <...> осуществить выделение оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до 775 млн долларов", – указано в заявлении.

Ранее о подготовке нового пакета военной помощи Украине рассказала представитель Пентагона высокого ранга. Ожидалось, что в него войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним.

Специалист оборонного ведомства также подтвердила стремление США помочь Украине переломить ход боевых действий на востоке и юге страны.