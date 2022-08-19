США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 775 млн долларов

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Администрация США намерена выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 775 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга.

Уточняется, что в пакет помощи войдут боеприпасы для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним.

"Он (пакет) продолжает нашу традицию предоставления Украине того, что им нужно, когда им это нужно, на основе весьма конструктивного и активного диалога между нашими ВС", – сказала представитель.

Также Америка изучает возможность передачи Киеву новых средств с целью оказать помощь в ходе боевых действий в восточной и южной частях Украины, добавили в оборонном ведомстве США.

По ее словам, в состав пакета помощи также войдут 5 малозаметных разведывательных беспилотных летательных аппаратов Sky Eagle для проведения более эффективной разведки в районе линии фронта, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW.

По данным Пентагона, в США также считают, что Крым принадлежит Украине. Вашингтон предоставляет стране разведданные для защиты "всей территории Украины".

Ранее в СМИ сообщали, что Украина получает от США противорадиолокационные ракеты. Однако Америка не афиширует этот факт. По данным зарубежного издания, информация о таких поставках распространялась российскими блогерами, нашедшими обломки высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM.