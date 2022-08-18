Украина получает от США противорадиолокационные ракеты – СМИ

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США не афишируют поставки противорадиолокационных ракет Украине, сообщает Business Insider.

В публикации говорится, что информация о таких поставках распространялась российскими блогерами, нашедшими обломки высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile).

В свою очередь, в Пентагоне позже подтвердили доставку ракет HARM на Украину.

"Мы включили ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары", – приводятся в материале слова замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола.

По данным Business Insider, Киев получает ракеты AGM-88 HARM, при этом их применение в малой степени окажет влияние на боевые действия, так как Украине не хватает современных истребителей, а России есть что противопоставить американским ракетам.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

До этого журнал Foreign Policy написал со ссылкой на подсчеты Кильского института мировой экономики, что Запад обещал выделить Украине 31 миллиард долларов, но выплатил всего 11 миллиардов долларов. По информации издания, несмотря на рост финансовой помощи в конце июня – начале июля, Киев получил лишь треть от обещанной суммы, при этом данный показатель на порядок меньше той суммы, которую Россия получила за свои углеводороды в этот же период.

