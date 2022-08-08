Запад дал на помощь Украине меньше, чем заплатил России за газ – СМИ

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Запад обещал выделить Украине 31 миллиард долларов, но выплатил всего 11 миллиардов долларов, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на подсчеты Кильского института мировой экономики.

По информации издания, несмотря на рост финансовой помощи в конце июня – начале июля, Киев получил лишь треть от обещанной суммы, при этом данный показатель на порядок меньше той суммы, которую Россия получила за свои углеводороды в этот же период.

"Запад дает щедрые обещания, но на самом деле они выполняются разочаровывающе медленно", – говорится в сообщении.

Западные страны увеличили финансовую поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

