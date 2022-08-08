Кандидат в президенты Австрии назвал шизофренией политику ЕС в отношении России

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Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал глупым поведение европейских лидеров, которые жалуются на ситуацию с газом после введения санкций против России.
"Если вы заявляете, что больше не нуждаетесь в нефти и газе из России, то не нужно потому жаловаться, что вы остались без них", – сказал политик в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV.
Позднее в своем Twitter Гросс добавил, что такое поведение похоже на шизофрению. Он также напомнил заявление главы ЕС Урлсулы фон дер Ляйен, которая призвала ЕС готовиться к худшему из-за энергетического кризиса. По мнению австрийского политика, то, что в Европе не подумали о последствиях отказа от топлива из России, свидетельствует либо о глупости, либо о преступной халатности.
Накануне издание Wall Street Journal сообщило, что в ближайшие месяцы странам Евросоюза, вероятно, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, поскольку с приближением зимы ситуация в ЕС будет только ухудшаться, а падение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины.
До этого чешский эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич заявил, что предстоящей зимой горячий душ в Чехии превратится в роскошь из-за антироссийских санкций. Он не исключил, что в домохозяйствах страны придется снизить температуру на 1 градус.
Энергетический кризис в Европе стал усугубляться
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