В Чехии горячий душ станет роскошью из-за антироссийских санкций – СМИ

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Горячий душ в Чехии превратится в роскошь предстоящей зимой из-за антироссийских санкций, считает эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич.
Такое мнение он выразил в интервью обозревателю чешского издания iDNES.cz Томашу Лански, который описал в своей публикации три сценария газового кризиса в стране.
Один из сценариев предполагает экономию. По словам Лазаревича, в таком случае в чешских квартирах придется снизить температуру на 1 градус. Он указал, что подходящая температура для жилых помещений – 19–20 градусов, в спальне топить не нужно, также следует недолго проветривать и мыться теплой водой.
"Горячие ванны снова превратятся в роскошь", – предупредил он.
Опрошенные изданием эксперты в газовой отрасли пришли к выводу, что Чехии предстоит пережить тяжелые года. Специалисты указали, что Прага оказалась в затруднительном положении, поскольку она остро нуждается в поставках российского газа, но не хочет получать его из России.
Специальный представитель по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка отметил, что доля домохозяйств в общем потреблении в Чехии составляет 27%, поэтому придется ограничить промышленные предприятия и другие производства, в частности, остановить электростанцию Почерады, которая потребляет 800 миллионов кубометров газа.
"Нельзя говорить людям, что нужно экономить, и при этом сжигать газ для производства электроэнергии", – заявил Бартушка.
По его мнению, государство должно увеличить поставки от существующих поставщиков, например, Норвегии, Алжира и Азербайджана.
В публикации также сообщается, что Чехия зарезервировала на нидерландском плавучем терминале три миллиарда кубометров СПГ, которого должно хватить для удовлетворения почти трети годового потребления газа, однако эксперты предупредили, что арендован лишь терминал, а газа для него пока нет. В связи с этим специалист в области энергетики, аналитик компании ENA Владимир Штепан предложил Чехии самостоятельно договориться с "Газпромом".
Ранее сообщалось, что Польша и Венгрия проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в Евросоюзе с возможностью обязательного сокращения. При этом остальные 25 стран ЕС поддержали данную инициативу, следовательно, необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто.
Энергетический кризис в Европе стал усугубляться
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