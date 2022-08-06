Польша и Венгрия не поддержали план ЕС по снижению потребления газа

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Польша и Венгрия проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в Евросоюзе с возможностью обязательного сокращения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Уточняется, что остальные 25 стран Евросоюза поддержали данную инициативу, следовательно, необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто.

"26 июля министры энергетики ЕС достигли политического соглашения о снижении спроса на природный газ на 15% на предстоящую зиму. Это сокращение является добровольным, но может стать обязательным в случае срабатывания предупреждения о безопасности поставок", – говорится в сообщении.

От требования сократить план потребления газа освобождаются страны-члены ЕС, которые не подключены к газовым сетям других стран региона. Кроме того, государства могут попросить смягчить условия, если они превысили целевые показатели заполнения хранилищ или если их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа.

Ранее вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила, что Мадрид не поддерживает предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%. По ее словам, семьи королевства не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах.

