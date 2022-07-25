Польша не согласилась делиться газом с другими странами ЕС

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Польша не согласилась делиться газом с другими странами Евросоюза. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

По ее словам, хранилища Польши уже заполнены. Она отметила, что у страны есть безопасные поставки. Вместе с тем она напомнила о введении ограничений 11 странами Евросоюза.

Москва подчеркнула, что у Польши нет необходимости вводить какие-либо лимиты.

"То, что предложила Европейская комиссия, – это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии – это попытка навязывания обязательных механизмов редукции", – приводит слова Москвы РИА Новости.

Она также выразила мнение, что государствам нельзя соглашаться на такой шаг, так как никто не знает, какой будет предстоящая зима. По ее мнению, в настоящее время можно говорить о добровольных механизмах или экономии в некоторых странах.

Министр отметила, что с предложениями Еврокомиссии не соглашаются не только в Польше, но и в других странах, например Греции, Кипре, Мальте, Португалии и Испании.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что Берлин перестанет поддерживать Киев в случае дефицита газа. Автор статьи в немецком издании Катя Хойер считает, что просьба немецкого политика в адрес Канады вернуть турбину для "Северного потока" сыграла на руку Владимиру Путину.

