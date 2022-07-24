Бербок признала, что Германия перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа – СМИ

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что Берлин перестанет поддерживать Киев в случае дефицита газа, пишет издание Spectator.
Автор статьи Катя Хойер считает, что просьба немецкого политика в адрес Канады вернуть турбину для "Северного потока" сыграла на руку Владимиру Путину.
"Бербок подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России, поскольку "в противном случае мы не сможем получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будем иметь дело с крупными социальными волнениями", – говорится в публикации.
Журналист также отмечает, что правительству ФРГ не удается скрывать панику из-за приближающегося энергетического кризиса, поскольку немецкие власти не понимают, хватит ли стране газа, чтобы пережить зиму.
22 июля "Газпром" вновь обратился к Siemens с просьбой предоставить документы по возврату турбины для "Северного потока". Российская компания уже неоднократно направляла обращение, однако документы так и не пришли.
За день до этого агентство Reuters заявило, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес Москвы по данному поводу.
Решение Канады по задержке возврата турбины для "Северного потока" не связано с политикой
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