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Европа угодила в "собственную ловушку" из-за своих постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ. Таким мнением поделилась обозреватель французской Le Figaro Изабель Лассер.

По словам автора статьи, европейцам, уже взявшим на себя обязательство избавиться от "газовой зависимости" к 2027 году, вероятно, придется ускорить данный процесс.

В свою очередь, как отмечается в материале, для России финансовые последствия сокращения поставок газа безболезненны, так как резкий рост цен на "голубое топливо" в значительной степени компенсирует снижение объема экспорта.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом санкционном пакете стран Евросоюза. Российский президент указал на то, что призывы западных стран отказаться от российских энергоресурсов приводят к нестабильности энергетических рынков. Из-за возможного дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель, отметил Путин.

До этого издание The National Interest отметило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику. Так, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. По мнению Захаровой, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

