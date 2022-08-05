В ЕС утвердили снижение потребления газа на 15% зимой

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Совет ЕС утвердил снижение потребления газа на 15% этой зимой в рамках борьбы с энергетическим кризисом. Об этом сообщается на сайте совета.

Отмечается, что добровольное сокращение потребления газа будет действовать до 31 марта 2023 года, а после ЕК рассмотрит возможность его продления.

"Цель снижения спроса на газ – сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия", – говорится в сообщении.

Соответствующая мера будет добровольной, страны смогут самостоятельно выбирать способы для достижения результата. Вместе с тем план предусматривает возможность "Союзной тревоги". Ее могут объявить в случае серьезной угрозы для стабильности поставок. После введения тревоги ограничение потребления станет обязательным.

При этом от требования освобождаются страны-члены Евросоюза, которые не подключены к газовым сетям других стран ЕС. Кроме того, страны могут попросить смягчить условия, если они превысили целевые показатели заполнения хранилищ или если их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия частично или полностью прекратила поставки газа в 12 государств–членов Евросоюза. Она отметила, что с помощью снижения потребления газа на 15% запасы европейских газовых хранилищ удастся пополнить перед зимой. Кроме того, Евросоюз получает сжиженный природный газ из США, а также идут поставки газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира, региона Каспийского моря.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

