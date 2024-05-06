Песков: Путин до инаугурации встретится с уходящим в отставку правительством

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Владимир Путин готовится к своей инаугурации, запланированной на вторник 7 мая, а в середине понедельника, 6-го числа, встретится с уходящим в отставку правительством, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Начинаем очередную важную рабочую неделю. <...> Путин в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний", – уточнил он.

По словам Пескова, встреча с Путиным станет заключительной для текущего кабинета министров, так как по Конституции России кабмин должен будет уйти в отставку. Кроме того, именно на этом заседании подведут итоги работы, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что инаугурация Путина состоится 7 мая.

Уже на следующий день, 8-го числа, ГД может утвердить премьер-министра, если президент РФ предложит кандидатуру сразу после инаугурации, заявлял глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По данным другого источника в нижней палате парламента, утверждение премьера РФ может состояться 10 мая.

