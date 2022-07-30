В ЕК заявили о прекращении поставок российского газа в 12 стран Евросоюза

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer
Россия частично или полностью прекратила поставки газа в 12 государств–членов Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Россия целенаправленно прекратила поставки, полностью или частично, 12 странам–членам. Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа", – отметила она в интервью изданию Diario de Noticias.
Глава ЕК отметила, что с помощью снижения потребления газа на 15% запасы европейских газовых хранилищ удастся пополнить перед зимой.
Кроме того, Евросоюз получает сжиженный природный газ (СПГ) из США, а также происходят поставки газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира, региона Каспийского моря. "В течение первой половины 2022 года мы дополнительно импортировали 38 млрд кубометров СПГ и газа, транспортируемого по трубопроводам за пределами России", – уточнила она.
При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что потрясение в одном государстве–члене ЕС повлечет за собой катастрофические последствия для всей экономики союза.
Ранее Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.
Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Цена на газ в Европе превысила 2 000 долларов за тысячу кубометров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: