В ЕК заявили о прекращении поставок российского газа в 12 стран Евросоюза

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Россия частично или полностью прекратила поставки газа в 12 государств–членов Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Россия целенаправленно прекратила поставки, полностью или частично, 12 странам–членам. Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа", – отметила она в интервью изданию Diario de Noticias.

Глава ЕК отметила, что с помощью снижения потребления газа на 15% запасы европейских газовых хранилищ удастся пополнить перед зимой.

Кроме того, Евросоюз получает сжиженный природный газ (СПГ) из США, а также происходят поставки газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира, региона Каспийского моря. "В течение первой половины 2022 года мы дополнительно импортировали 38 млрд кубометров СПГ и газа, транспортируемого по трубопроводам за пределами России", – уточнила она.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что потрясение в одном государстве–члене ЕС повлечет за собой катастрофические последствия для всей экономики союза.

Ранее Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.

Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

