Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

МИД РФ вызвал посла Великобритании в Москве Найджела Кейси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

При этом в министерстве причину не уточнили.

26 апреля российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за якобы "враждебной деятельности", организованной Москвой на территории страны. Как заявили в правительстве королевства, Лондон обеспокоен не только "вредоносной деятельностью", но и "более широкой моделью поведения" от России. Власти Британии не объяснили, что имели в виду.

Ранее Москва выслала двух латвийских дипломатов. Такой шаг был сделан в ответ на враждебные действия Риги. В конце марта МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата.

Кроме того, российского дипломата объявили персоной нон грата в Молдавии, в связи с чем министр иностранных дел республики Михай Мыцу потребовал от него покинуть страну.

