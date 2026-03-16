Ракету "Союз" установят на обновленный старт на Байконуре 17 марта

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" 17 марта установят на недавно отремонтированный стартовый стол Байконура. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Стартовый стол был поврежден во время пуска "Союза МС-28" 27 ноября 2025 года. Тем не менее космонавты тогда штатно добрались до МКС.

Восстановление заняло 3 месяца. Первый пуск с обновленного стола запланирован на 22 марта. "Прогресс МС-33" доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевую воду, питание для экипажа, оборудование для ремонта и научных экспериментов, кислород и медикаменты.

Командиром корабля "Союз МС-31" был назначен космонавт – рекордсмен по суммарной продолжительности полетов Олег Кононенко. Данная миссия станет 6-й в его карьере.