Ракета с "Союзом МС-28" и новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ракета с кораблем "Союз МС-28" стартовала с космодрома Байконур. Запуск транслировался в телеграм-канале "Роскосмоса".

На борту находятся космонавты госкорпорации Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Через несколько минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и будет выведен на орбиту. Ожидается, что за время полета он сделает два оборота вокруг Земли и достигнет Международной космической станции (МКС) за 3 часа 10 минут.

В качестве индикатора невесомости экипаж взял с собой вязаную куклу рыжего кота. Ассистировать космонавтам в их повседневной работе в экспериментальном режиме будет нейросеть GigaChat.

Экипаж "Союза МС-28" пробудет на МКС 242 дня. Космонавты проведут более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. В частности, на поверхности станции планируется установить аппаратуру, которая даст возможность изучить Солнце в трехгерцовом диапазоне.

Кроме того, в числе экспериментов планируется выведение 14-го поколения мух, предки которых были рождены на МКС в апреле 2025 года.