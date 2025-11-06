Экипаж "Союза МС-28" пробудет на МКС 242 дня

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Предстоящая экспедиция экипажа корабля "Союз МС-28" на Международную космическую станцию (МКС) продлится 242 дня. Соответствующие данные содержатся в справочных материалах Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

По данным центра, старт миссии запланирован на 27 ноября 2025 года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" должна отправиться к орбитальной станции с космодрома Байконур.

В основной состав экипажа корабля включили двух российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также американского астронавта Кристофера Уильямса. В дублирующий экипаж вошли россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон.

Ранее сообщалось, что космонавты миссии "Союз МС-28" проведут более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Во время одного из выходов на поверхности станции планируется установить аппаратуру, которая даст возможность изучить Солнце в трехгерцовом диапазоне.