Российские космонавты завершили второй выход в открытый космос

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили второй выход в открытый космос. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

За бортом Международной космической станции (МКС) они провели около 7 часов. Люк модуля "Поиск" был открыт в 17:18 по московскому времени.

За это время Рыжиков и Зубрицкий провели ряд работ: очистили иллюминатор модуля "Наука", установили импульсный плазменный инжектор, заменили кассеты в аппаратуре для выращивания полупроводников на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" и перенесли внешний пульт управления манипулятором ERA.

Во время первого выхода космонавты установили аппаратуру для выращивания полупроводниковых кристаллов высокой чистоты, демонтировали камеру HRС с модуля "Звезда" и отбросили ее против вектора скорости, очистили иллюминатор этого модуля и сняли с модуля "Поиск" кассету-контейнер. Общая продолжительность работы в космосе составила 6 часов 11 минут 12 секунд.