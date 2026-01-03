Сенатор Мельникова: пенсионеры могут не платить налог на один объект имущества

Фото: depositphotos/zaktatyana

Пенсионеры в РФ благодаря своему статусу могут не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, гаража, хозпостройки и помещения для творческой мастерской. Об этом рассказала член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Мельникова.

Она подчеркнула, что освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида, то есть на одну квартиру или один дом.

Кроме того, для пенсионеров действуют льготы по земельному налогу: они могут уменьшить налог на один земельный участок, который находится у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении.

"Размер пенсии и возраст заявителя не имеют значения. Если площадь участка составляет 6 соток или меньше, то пенсионер не будет платить налог. Если больше – из налога вычтут базовый размер, рассчитанный на участок 6 соток", – цитирует Мельникову РИА Новости.

В некоторых регионах для пенсионеров также существуют льготы и по транспортному налогу. Однако подобные меры регулируются каждым субъектом самостоятельно.

Ранее в Госдуме сообщили, что работающие пенсионеры, чья пенсия не увеличивалась в 2016–2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций.

Депутаты напомнили, что индексация пенсий работающим пенсионерам, замороженная в 2016 году, возобновилась с 2025-го. Кроме того, неработающим пенсионерам положена доплата до уровня прожиточного минимума, если их выплаты меньше этого уровня.