Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 08:01

Политика

Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

Фото: ТАСС/AP/Ludovic Marin

США до начала военной операции предлагали Ирану на переговорах отказаться от обогащения урана сроком на 10 лет. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

В обмен, по его словам, США предлагали организовать поставки бесплатного ядерного топлива.

"Они отказались", – сообщил Уиткофф.

США и Израиль нанесли удары по территории Ирана 28 февраля. В ответ на эти действия Исламская Республика атаковала еврейское государство, а также американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал текущую ситуацию, заявив, что, хотя американский президент Дональд Трамп не планирует наземную операцию в Иране, он оставляет за собой право использовать такой сценарий для достижения своих целей.

Эксперт заявил, что для США конфликт с Ираном пошел по незапланированному сценарию

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика