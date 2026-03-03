Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

Фото: ТАСС/AP/Ludovic Marin

США до начала военной операции предлагали Ирану на переговорах отказаться от обогащения урана сроком на 10 лет. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

В обмен, по его словам, США предлагали организовать поставки бесплатного ядерного топлива.

"Они отказались", – сообщил Уиткофф.

США и Израиль нанесли удары по территории Ирана 28 февраля. В ответ на эти действия Исламская Республика атаковала еврейское государство, а также американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал текущую ситуацию, заявив, что, хотя американский президент Дональд Трамп не планирует наземную операцию в Иране, он оставляет за собой право использовать такой сценарий для достижения своих целей.

