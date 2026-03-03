В Москве раскрыли убийство мужчины 22-летней давности

Фото: МАХ/"Столичный СК"

В Москве завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины, которое было свершено более 20 лет назад. Об этом сообщило ГСУ Следственного комитета России по столице.

По данным ведомства, вечером 2 апреля 2004 года в квартире дома на Зеленом проспекте между двумя знакомыми произошел конфликт. Один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес оппоненту множественные ножевые ранения в голову и тело.

Пострадавший сумел выбежать из квартиры на улицу, где его обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Однако спустя некоторое время мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Раскрыть преступление удалось благодаря дополнительной проверке отпечатков пальцев, изъятых на месте происшествия, по базам криминалистического учета. Экспертиза показала, что следы принадлежат жителю Краснодарского края.

Кроме того, следствие установило, что из квартиры погибшего был похищен мобильный телефон. С его номера совершались звонки на городской телефон в Пензу, где ранее проживал подозреваемый.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В ходе допроса он признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее московские следователи раскрыли особо тяжкое преступление, произошедшее 24 года назад на территории одного из столичных заводов. По версии СК, один из мужчин во время распития алкогольных напитков из личной неприязни избил своего знакомого и скрылся. Пострадавший вскоре скончался в больнице.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты вместе с полицейскими проанализировали материалы дела и повторно допросили свидетелей. В результате им удалось выяснить, что к преступлению причастен 60-летний иностранец. Ему предъявили обвинение. Он дал признательные показания.