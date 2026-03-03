Форма поиска по сайту

03 марта, 13:00

Площадка "Зимы в Москве" на Воробьевых горах стала одной из самых посещаемых

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Площадка проекта "Зима в Москве" на Воробьевых горах стала одной из самых посещаемых. Во время ее работы гости катались на коньках и лыжах, участвовали в мастер-классах, пробовали авторские блюда и смотрели масштабные световые шоу. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"В этом году Московский дворец пионеров на Воробьевых горах стал одной из центральных площадок проекта "Зима в Москве". Уникальное пространство позволило каждому почувствовать атмосферу праздника и окунуться в зимнюю сказку", – отметили в ведомстве, передает портал мэра и правительства города.

Особой популярностью пользовался бесплатный каток площадью более 4 тысяч квадратных метров, который благодаря искусственному покрытию работал в любую погоду. Для посетителей организовали прокат коньков и вспомогательного оборудования, а также камеры хранения.

На территории Московского дворца пионеров оборудовали 2 лыжные трассы протяженностью 1 и 1,5 километра. В вечернее время пространство украшали световые инсталляции и мультимедийные экраны с изображениями животных, а дополнительным эффектом стало "северное сияние".

Ежедневно на фасаде дворца проходило световое шоу. В парке разместили экраны с изображениями 125 животных со всей России, включая редкие виды. В зоне Арктики гости могли увидеть аудиовизуальную инсталляцию с белыми медведями и ледоколом.

Одной из главных новинок стал первый ресторан столичных колледжей "Встреча друзей", где студенты работали поварами, официантами и бариста под руководством наставников. В меню были представлены классические и авторские блюда, основанные на принципах сезонности и здорового питания.

Среди самых популярных позиций оказались глазунья с лососем и творожным кремом, паштет из куриной печени с печеным перцем и палтус на гриле.

В креативной лаборатории прошло 735 мастер-классов. Гости создавали украшения для дома, расписывали керамику, занимались гончарным делом, мокрым валянием и изготовлением флорариумов и ароматических свечей.

На рождественской ярмарке продавали изделия студентов колледжей и педагогов дополнительного образования – новогодние украшения, одежду, аксессуары и сладости. Всего было реализовано более 13,5 тысячи товаров.

Ранее стало известно, что работа 25 столичных катков продлена до 8 марта. Самые крупные ледовые площадки расположены в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан. Современные холодильные установки позволяют поддерживать качество льда даже при плюсовой температуре.

Каток на Красной площади завершил 20-й сезон

Зима в Москве
