Фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева внесены в перечень террористов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов четырех человек, проходящих по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

В списке значатся Павел и Виктор Васины, Зинаида Серебрицкая и Любомир Корба.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве на Волоколамском шоссе. По данным следствия, исполнителем был Корба, а пособником – Виктор Васин.

Уточнялось, что Корба прошел стрелковую подготовку в Киеве, в августе 2025 года был заброшен в Россию, вел слежку за генералом и использовал оружие из тайника, подготовленного украинскими спецслужбами.

В день покушения Корба проник в подъезд жилого дома и 4 раза выстрелил в Алексеева на лифтовой площадке. Генерал был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.

Корбу задержали в Дубае и 8 февраля экстрадировали в РФ. В тот же день в Москве арестовали Виктора Васина. Оба фигуранта признали свою вину.

10 февраля также был задержан еще один соучастник покушения. Им оказался сын Васина Павел. Он обеспечил Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения и изъятия оружия.