Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 17:11

Происшествия

Фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева внесены в перечень террористов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов четырех человек, проходящих по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

В списке значатся Павел и Виктор Васины, Зинаида Серебрицкая и Любомир Корба.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве на Волоколамском шоссе. По данным следствия, исполнителем был Корба, а пособником – Виктор Васин.

Уточнялось, что Корба прошел стрелковую подготовку в Киеве, в августе 2025 года был заброшен в Россию, вел слежку за генералом и использовал оружие из тайника, подготовленного украинскими спецслужбами.

В день покушения Корба проник в подъезд жилого дома и 4 раза выстрелил в Алексеева на лифтовой площадке. Генерал был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.

Корбу задержали в Дубае и 8 февраля экстрадировали в РФ. В тот же день в Москве арестовали Виктора Васина. Оба фигуранта признали свою вину.

10 февраля также был задержан еще один соучастник покушения. Им оказался сын Васина Павел. Он обеспечил Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения и изъятия оружия.

"Новости дня": задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

Читайте также


происшествияполитика

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика