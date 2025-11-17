Экс-премьер Касьянов внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Евгений Курсков (Михаил Касьянов признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывший председатель правительства России Михаил Касьянов (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Помимо него, в списке оказались экономист Сергей Гуриев и главный редактор издания "Новая газета. Европа" (признано в РФ нежелательной организацией) Кирилл Мартынов (оба признаны в РФ иноагентами).

Ранее общественное движение "Ветераны России" попросило Генпрокуратуру изъять у Касьянова в пользу государства квартиру в Москве стоимостью около 700 миллионов рублей. Председатель организации Ильдар Резяпов пояснил, что у многих граждан, критикующих россиян из-за границы, остается недвижимость в России.

Он потребовал тщательнее проверять законность получения такого имущества. Кроме того, подобные люди, по его мнению, должны отвечать перед законом за предательство страны.