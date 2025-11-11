Журналист The Insider Сергей Ежов внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: depositphotos/andreyuu

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналиста The Insider (признан СМИ иноагентом в РФ) Сергея Ежова (признан в РФ иноагентом). Это следует из данных, представленных на сайте ведомства.

Ранее Ежов был заочно осужден на 6 лет колонии за фейки о решениях органов власти России.

Также в список террористов и экстремистов попала гражданка Украины Яна Суворова, осужденная на 14 лет за шпионаж и терроризм.

Как отмечали в ФСБ, переданные ею сведения позволили вооруженным формированиям Украины нанести в марте 2023 года ракетно-бомбовый удар по Мелитополю. В результате было повреждено здание Военно-гражданской администрации Запорожской области. Жертв удалось избежать.

Ранее в перечень была внесена журналистка Анастасия Чумакова. Уточнялось, что она является основателем и главным редактором интернет-издания Astra (признано в РФ иноагентом).

Также Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов юриста Татьяну Монтян. Как сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, от россиян поступали жалобы на Монтян в связи с дискредитирующими публикациями о российской армии в ее блоге.