Экс-депутат Мосгордумы Круглов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак (Максим Круглов включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

Также в реестр был включен блогер Павел Сюткин, который обвиняется в распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Кроме того, в список террористов и экстремистов попала журналистка Ксения Лученко (признана в РФ иноагентом), в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах России. В настоящее время она находится за границей.

Круглов также является фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в публичном распространении фейков о российской армии.

По версии СК, в апреле 2022 года экс-депутат якобы разместил в открытом доступе заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины. В связи с этим его задержали.

Во время допроса Круглов не признал вину. Через некоторое время суд заключил его под стражу, а также наложил арест на его имущество .

