Экс-зампред правительства РФ Кох внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко (Альфред Кох включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывший зампред правительства РФ Альфред Кох включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, говорится в соответствующей базе ведомства.

Уточняется, что Кох родился в 1961 году в городе Зыряновск в Казахстане.

Кроме того, в список террористов и экстремистов включили адвоката одной из участниц группы Pussy Riot Николая Полозова (признан в РФ иностранным агентом). По данным Росфинмониторинга, Полозов родился в 1980 году в Москве.

Ранее против экс-главы нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов в РФ) и в отношении 22 членов "Антивоенного комитета России" (признан нежелательной организацией в РФ) возбудили уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

В ФСБ выяснили, что сообщество еще в 2023 году приняло устав, в котором говорилось о необходимости "ликвидации" действующей власти в РФ. В 2025 году движение приняло участие в организации так называемой "платформы российских демократических сил", которая позиционируется Ходорковским как альтернатива российской власти.

