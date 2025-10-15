Суд Москвы заочно арестовал политика Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС РФ

ТАСС/ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON (Владимир Кара-Мурза признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы заочно арестовал политика Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу о фейках о Вооруженных силах России и участии в экстремистской организации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные инстанции.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

В апреле 2023 года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей по обвинению в государственной измене, публичном распространении ложной информации о российской армии и об осуществлении деятельности международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ.

Верховный суд России признал законным приговор. Однако политик вину ни по одному из пунктов обвинения не признал.

Он попал в список обмена заключенными между Россией и США, который состоялся 1 августа 2024-го в аэропорту Анкары. Всего в списке фигурировали около 26 заключенных из семи стран.

В тот же день Владимир Путин помиловал осужденных россиян и иностранцев, участвовавших в обмене. Среди них был и Кара-Мурза. Соответствующее решение было принято для возвращения россиян, задержанных и находившихся в заключении на территории других стран.

Тем не менее в октябре 2025 года МВД объявило Кара-Мурзу в розыск по уголовной статье. Однако ее конкретное название не уточнялось.