Силы ПВО сбили за ночь 6 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь, с 23:00 9 февраля по 07:00 10 февраля, ликвидировали 6 вражеских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В частности, уничтожить БПЛА самолетного типа удалось над Белгородской областью – там ПВО сбили 3 дрона. Еще 2 беспилотника ликвидировали над Астраханской областью, а 1 – над Курской областью.

Ранее силы ПВО России в период с 17:00 до 23:00 9-го числа уничтожили 20 украинских дронов над регионами страны.

БПЛА удалось ликвидировать над двумя областями, а также акваторией Азовского моря. В частности, 12 беспилотников сбили над Брянской областью, а еще 5 – в Курской области.

