Лукашенко оценил учебные стрельбы в ходе проверки ВС Белоруссии словами "так себе"

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал результаты учебных стрельб во время внезапной проверки вооруженных сил, заявив, что уровень подготовки оказался "так себе". Об этом сообщило агентство БелТА.

Глава государства посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе Минской области 13 февраля, где военнослужащие выполняли учебные стрельбы из гранатометов и стрелкового оружия. Планировалось также провести стрельбы из вооружения бронетранспортеров, однако занятия пришлось скорректировать из-за густого тумана.

Подводя итоги, Лукашенко отметил, что хотел лично оценить готовность войск к ведению боевых действий.

"Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе. Волнуются, конечно, – президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так – где-то попали, где-то промахнулись", – поделился глава государства.

Он также заявил о намерении ужесточить требования к командованию и поручил министру обороны Виктору Хренину усилить работу с подразделениями, подчеркнув, что с комбатов "будут строго спрашивать".

В Минобороны отметили, что подводить окончательные итоги проверки пока рано. По словам Хренина, президент ознакомился с условиями размещения военнослужащих, работой командного пункта батальона и уровнем огневой подготовки личного состава.

Масштабная внезапная проверка боеготовности началась в вооруженных силах Белоруссии 16 января по поручению главы государства. Позднее в армии стартовали дополнительные мероприятия по оценке готовности соединений и воинских частей, которые проходят параллельно основной проверке.

