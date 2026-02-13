Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 14:52

Политика

Лукашенко оценил учебные стрельбы в ходе проверки ВС Белоруссии словами "так себе"

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал результаты учебных стрельб во время внезапной проверки вооруженных сил, заявив, что уровень подготовки оказался "так себе". Об этом сообщило агентство БелТА.

Глава государства посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе Минской области 13 февраля, где военнослужащие выполняли учебные стрельбы из гранатометов и стрелкового оружия. Планировалось также провести стрельбы из вооружения бронетранспортеров, однако занятия пришлось скорректировать из-за густого тумана.

Подводя итоги, Лукашенко отметил, что хотел лично оценить готовность войск к ведению боевых действий.

"Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе. Волнуются, конечно, – президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так – где-то попали, где-то промахнулись", – поделился глава государства.

Он также заявил о намерении ужесточить требования к командованию и поручил министру обороны Виктору Хренину усилить работу с подразделениями, подчеркнув, что с комбатов "будут строго спрашивать".

В Минобороны отметили, что подводить окончательные итоги проверки пока рано. По словам Хренина, президент ознакомился с условиями размещения военнослужащих, работой командного пункта батальона и уровнем огневой подготовки личного состава.

Масштабная внезапная проверка боеготовности началась в вооруженных силах Белоруссии 16 января по поручению главы государства. Позднее в армии стартовали дополнительные мероприятия по оценке готовности соединений и воинских частей, которые проходят параллельно основной проверке.

Ранее военные учения, в рамках которых была смоделирована война России с НАТО в Литве, привели к победе Москвы. Согласно сценарию, Россия объявила о формировании гуманитарного коридора в Калининград и организовала операцию по взятию литовского города Марьямполе.

В ходе военных маневров РФ удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув изначально лишь около 15 тысяч военнослужащих.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика