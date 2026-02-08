Форма поиска по сайту

08 февраля, 16:00

Политика
Parisien: Франция и ее союзники начали учения с более чем 12 тыс солдат

Франция и ее союзники начали учения с более чем 12 тыс солдат

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Франция и ее союзники начали активную фазу военных учений ORION 2026. В них будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих, передает Parisien.

"Более 12 тысяч военнослужащих, треть из которых прибыли из союзных стран, будут постепенно развернуты на территории страны в период с 8 февраля по 30 апреля", – говорится в материале.

Помимо этого, в учениях будут задействованы 140 самолетов и вертолетов, 1 200 БПЛА, 2 150 единиц техники, а также авианосец Шарль де Голль.

Согласно легенде учений, вымышленное государство Арнланд подвергается давлению со стороны другого вымышленного государства Меркурий. Арнланд обратился к французским властям за помощью, в ответ на что Франция задействует значительный воинский контингент.

По словам французского генерала Ива Годильера, в рамках учений планируют отработать противодействие условному противнику, чьи возможности как минимум симметричны возможностям войск западных стран.

Ранее военные учения, в рамках которых была смоделирована война России с НАТО в Литве, привели к победе Москвы. Согласно сценарию, Россия объявила о формировании гуманитарного коридора в Калининград и организовала операцию по взятию литовского города Марьямполе.

В ходе военных маневров, РФ удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув изначально лишь около 15 тысяч военнослужащих.

