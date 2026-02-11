Форма поиска по сайту

11 февраля, 11:15

Происшествия

Житель Амурской области получил 17 лет колонии за то, что сжег знакомого

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба судов Амурской области"

Житель Амурской области получил 17 лет колонии за то, что сжег знакомого в августе 2025 года в селе Актай Шимановского района. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Компания мужчин распивала спиртные напитки во дворе, однако в какой-то момент между двумя из них возникла ссора. В результате обвиняемый взялся за бутылку с жидкостью для розжига, облил соперника и толкнул его в горящий костер.

У пострадавшего мгновенно вспыхнули одежда и тело. Очевидцы сбили пламя и вызвали скорую помощь, однако он получил обширные ожоги, спасти его не удалось. Следователи возбудили уголовное дело.

Фигурант заявил, что хотел только напугать знакомого, но не рассчитал свои силы. Приговор он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее в Бурятии задержали мужчину, который в морозы спрятался в лесу после того, как ранил ножом пасынка и его друга. 55-летний ранее судимый фигурант пришел в дом, где ранее проживал, чтобы выяснить отношения с бывшей супругой. За мать заступился 22-летний сын и его 23-летний друг. В этот момент злоумышленник ударил их ножом в спину и шею.

судыпроисшествиярегионы

