13 февраля, 08:26

Транспорт

Поезда Казанского и Ярославского направлений МЖД задерживаются в пути

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Пригородные поезда Казанского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

На Казанском направлении некоторые составы курсируют в сторону Москвы с отклонением от графика из-за вынужденных остановок на участках Воскресенск – Виноградово, Раменское – Быково. Несмотря на это, интервал движения между поездами на МЦД-3 выдерживается.

В свою очередь, на Ярославском направлении составы отстают от графика по техническим причинам.

МЖД вместе с компанией-перевозчиком работают над сокращением опоздания поездов. Перед пассажирами извинились за доставленные неудобства.

Ранее легкое задымление произошло в вагоне электропоезда № 7223 Болшево – Москва-Ярославская по прибытии на Ярославский вокзал. Однако, как сообщали в МЖД, этот инцидент никак не повлиял на график движения составов.

Перевозчик уточнил, что пассажиров в этот момент в вагоне не было. Задымление в салоне было оперативно устранено без применения средств пожаротушения. Никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

