12 февраля, 15:23

Транспорт

Расписание пригородных поездов на Савеловском направлении МЖД изменится с 13 февраля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Перевозчик уточнил, что изменения в графике связаны с ремонтными работами на объектах энергообеспечения, которые пройдут на участках от Икши до Яхромы, а также от остановки Соревнование до Большой Волги.

В частности, в период с 10:10 до 14:40 13, 16–20, 24–25 и 27 февраля у некоторых электропоездов изменится время отправления или прибытия, а 4 поезда будут курсировать по укороченному маршруту от или до Лобни.

МЖД призвала пассажиров отнестись к изменениям с пониманием и заранее ознакомиться с актуальным графиком. Сделать это можно как на вокзалах и остановочных пунктах, так и на сайте "РЖД" и мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее стало известно, что график движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится с 15 февраля по 23 марта. Корректировки связаны с модернизацией инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково. Некоторые составы будут следовать по укороченным маршрутам, а другие – по новому расписанию.

