Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 12:20

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что в ближайшие три года в столице будет возведено 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

Мэр напомнил, что практически треть от существующей улично-дорожной сети построили в Москве за последние 15 лет. При этом число искусственных сооружений увеличилось более чем на 70%.

Одним из самых значимых проектов 2025-го стал мост Академика Королева, а также продление Мосфильмовской улицы. В этом году открыли участок Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой, а также завершили формирование основного хода Южной рокады.
 
До конца года планируется:

  • строительство южной части МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД;
  • возведение эстакады на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом (первый этап);
  • реконструкцию Симоновской и Крутицкой набережных;
  • строительство путепровода на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений МЖД на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева.

Ранее на северо-востоке Москвы начался капремонт Ростокинского путепровода, проходящего над железнодорожными путями Ярославского направления МЖД. Там были выявлены дефекты несущих конструкций, а также повреждения мостового полотна. Их планируют устранить для обеспечения безопасности дорожного движения.

В рамках проекта конструкции мостового полотна и пролетного строения будут демонтированы и заменены. Также рабочие восстановят железобетонные конструкции опор, обновят опорные части и промежуточные стойки. Движение на время ремонта полностью закрывать не будут, планируется вводить поэтапные перекрытия полос.

Передовые технологии используют для строительства нового моста в центре Москвы

Читайте также


мэр Москвытранспортгородстроительство

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика