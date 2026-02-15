Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что в ближайшие три года в столице будет возведено 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

Мэр напомнил, что практически треть от существующей улично-дорожной сети построили в Москве за последние 15 лет. При этом число искусственных сооружений увеличилось более чем на 70%.

Одним из самых значимых проектов 2025-го стал мост Академика Королева, а также продление Мосфильмовской улицы. В этом году открыли участок Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой, а также завершили формирование основного хода Южной рокады.



До конца года планируется:



строительство южной части МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД;

возведение эстакады на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом (первый этап);

реконструкцию Симоновской и Крутицкой набережных;

строительство путепровода на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений МЖД на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева.

Ранее на северо-востоке Москвы начался капремонт Ростокинского путепровода, проходящего над железнодорожными путями Ярославского направления МЖД. Там были выявлены дефекты несущих конструкций, а также повреждения мостового полотна. Их планируют устранить для обеспечения безопасности дорожного движения.

В рамках проекта конструкции мостового полотна и пролетного строения будут демонтированы и заменены. Также рабочие восстановят железобетонные конструкции опор, обновят опорные части и промежуточные стойки. Движение на время ремонта полностью закрывать не будут, планируется вводить поэтапные перекрытия полос.

