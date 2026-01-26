Собянин рассказал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 5 километров дорог построят и реконструируют в Коммунарке и Южном Бутове. Об этом Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX.

По словам мэра, работы пройдут в районе четвертого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Он идет от станции "Новомосковская" Сокольнической линии метро до улицы Поляны.

В частности, в рамках проекта планируется реконструировать участок улицы Поляны от съезда с трассы до дома № 42. Также реконструируют и построят участок проспекта Куприна от автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до Проектируемого проезда № 7048.

Кроме того, в планах города есть строительство участка магистральной улицы от Проектируемого проезда № 816 до Бартеневской улицы и путепровода через Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Специалисты реконструируют и участок улицы Александры Монаховой от магистрали до проспекта Куприна.

"В проекте также строительство съездов с путепровода и комплекс работ на Бартеневской улице, включая восстановление ее проезжей части и реконструкцию бокового проезда. На улице Поляны сделаем велодорожки", – добавил Собянин.

Глава города отметил, что работы планируют завершить в 2027 году. Благодаря им будет улучшена транспортная доступность районов Коммунарка, Южное и Северное Бутово.

Вместе с тем планируется обновление маршрутной сети наземного транспорта. Жителям будет проще добираться до станции метро "Потапово" Сокольнической линии. Появятся новые связки между проспектом Куприна и улицей Александры Монаховой, улицей Поляны и Проектируемым проездом № 816.

Ранее Собянин открыл движение по дублеру Калужского шоссе с выходами на МКАД и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Он подчеркнул, что дублер улучшит транспортное обслуживание района Коммунарка, в котором проживают более 150 тысяч человек.

Всего в 2026 году будет построено около 100 километров дорог, 19 мостов, путепроводов, эстакад и 22 подземных и надземных пешеходных перехода, подчеркнул градоначальник.