20 января, 10:28

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог в Хорошёвском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Хорошёвском районе столицы появится более двух километров дорог. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"При развитии города мы уделяем много внимания транспортной инфраструктуре. Строим как большие знаковые объекты, так и локальные дорожно-уличные сети", – написал мэр.

По его словам, специалисты реконструируют участок улицы Розанова от Хорошёвского шоссе до 3-го Хорошёвского проезда, а также сам проезд. В результате проводимых работ появится дополнительный выезд в сторону Хорошёвского шоссе и станции метро "Беговая".

Кроме того, работы затронут 5-ю Магистральную улицу от Хорошёвского шоссе до 2-го Хорошёвского проезда.

Собянин пояснил, что построят два новых проезда:

  • проектируемый проезд № 6682 свяжет 3-й Хорошёвский проезд и 5-ю Магистральную улицу;
  • проектируемый проезд № 6684 обеспечит поперечную связь между Хорошёвским и Звенигородским шоссе.

Также специалисты обновят съезды на пересечении с Хорошёвским шоссе, будут установлены остановки городского транспорта. Дороги оснастят пешеходными переходами и велодорожками. Вместе с тем будет проведено комплексное благоустройство.

Как ранее рассказал Собянин, на 2026 год в рамках строительства дорог запланированы масштабные проекты. Речь идет в том числе о возведении дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Работы на указанном участке выполнены уже более чем на треть.

мэр Москвытранспортдорогистроительствогород

