17 марта, 09:48

Более 20 человек остаются в больницах после атаки ВСУ на Брянск

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

После ракетного удара украинских вооруженных сил по Брянску в больницах региона, Москвы и федеральных медцентрах Минздрава РФ остаются 24 пострадавших. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, и сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь, подчеркнул Кузнецов.

Еще пять остаются в тяжелом состоянии, а остальные пациенты – в средней и легкой степени.

Брянск подвергся ракетному обстрелу вечером 10 марта. Всего Украина выпустила по городу 7 ракет Storm Shadow. В результате атаки погибли 8 человек, еще 47 ранены.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте. По версии следствия, нападение было спланировано и осуществлено при координации разведки Минобороны Украины, ВСУ и других украинских формирований, а также с участием представителей высшего руководства страны.

В свою очередь, Российский Красный Крест (РКК) объявил о начале сбора средств для помощи пострадавшим жителям Брянской области. Собранные деньги будут направлены на помощь раненым, потерявшим жилье или близких, а также на восстановление имущества.

